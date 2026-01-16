Трое немцев на снегоступах незаконно пересекли границу Финляндии с Россией

Трое немецких туристов на снегоступах незаконно пересекли границу между Финляндией и Россией рядом с горнолыжным курортом Пальякке в Куусамо. Об этом сообщили в финской пограничной службе. Ведомство начало расследование инцидента.

Туристы отправились на прогулку на снегоступах 14 января. Они пересекли границу с Россией и вернулись на территорию Финляндии, после чего их задержал пограничный патруль. Туристы признались, что пересекли границу «из любопытства». В погранслужбе отметили, что на месте происшествия у восточной границы нет пограничного заграждения.

Капитан финской пограничной службы Кайнуу Юха Ромппайнен заявил, что туристы намеренно двигались в направлении границы. Его слова передает Yle. Капитан погранслужбы сообщил, что в ближайшее время дело передадут на рассмотрение в суд. По его словам, туристам предъявят обвинения до того, как они покинут Финляндию. Пограничная служба Финляндии связалась с российскими коллегами из Калевалы.