Объем продаж новостроек в Екатеринбурге в декабре превысил показатели 2024 года

В декабре 2025 года на рынке новостроек Екатеринбурга зафиксирован рост объема сделок по договорам долевого участия (ДДУ) в строительстве, который превысил показатели аналогичного периода 2024 года в 1,5 раза. По данным аналитической платформы bnMAP.pro, общее количество зарегистрированных договоров составило около 4,1 тыс., из которых 3,2 тыс. были подписаны в декабре. Итоговый объем продаж за 2025 год остался на уровне предыдущего года, несмотря на сложные рыночные условия.

Основным фактором роста спроса стало ожидание возможной отмены или изменения условий семейной ипотеки, что привело к ажиотажу среди покупателей. По данным платформы, в декабре доля ипотечных сделок достигла 74%, что является максимальным показателем после отмены массовой льготной ипотеки. «Средняя площадь проданной квартиры в конце года лишь — около 44 кв. м. Многие покупатели не имеют достаточно накоплений и старались вписаться в кредитный лимит (6 млн руб.)»,— говорится в сообщении Telegram-канала Reburg EKB, который ведет глава аналитического отдела УПН Михаил Хорьков.

В течение года на рынок выходило больше новых проектов, чем реализовывалось, что усилило конкуренцию. Объем нереализованных остатков вырос на 11% за год. Средняя цена на кв. м увеличилась на 9% и достигла 170 тыс. руб. к концу 2025 года.

Эксперты приходят к выводу, что рынок показал устойчивость к внешним факторам, несмотря на высокую конкуренцию и разнообразие ценовых стратегий. Аналитики отмечают, что высокие показатели продаж в 2025 году были обусловлены как временным ажиотажем, так и устойчивым предложением. Однако перспективы на ближайшие месяцы остаются неопределенными из-за ограничений, связанных с возможным сокращением льготных ипотечных программ.

Мария Игнатова