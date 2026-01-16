Плохое состояние палат детского отделения ГКБ №4 в Ижевске стало объектом внимания федеральных журналистов. Две ижевчанки пожаловались телеведущей Ксении Собчак на осыпающуюся штукатурку, холодные стены и обогревание детей с помощью ламп над кроватями. Горожане жаловались в соцсетях на состояние больницы и ранее. Министр здравоохранения Удмуртии Сергей Багин рассказал, что здание нуждается в «серьезном обновлении»: сейчас подсчитывается стоимость капремонта. Он добавил, что прошлом году в ГКБ №4 отремонтировали кровлю, в этом — обновят палаты в отделениях. Эксперты считают, что имеет место недофинансирование отрасли, и региональным властям следует выделять больше средств на ремонт медучреждений.

На этой неделе жительницы Ижевска пожаловались на плачевное состоянии детского отделения Городской клинической больницы №4. Две девушки рассказали изданию журналистки Ксении Собчак «Осторожно Media», что накануне новогодних праздников попали в медучреждение с грудными детьми, где столкнулись с осыпающейся штукатуркой и холодными стенами.

«Со всех мест отваливается штукатурка, и не только со стен, но и с потолка. Сильно дует от стен. Если бы такие условия были у кого-то дома, туда уже бы пришла разбираться опека. Самому большому ребенку в палате было девять месяцев, моему ребенку — только три месяца»,— приводит слова одной из обратившихся Ксения Собчак в своем Telegram-канале. По словам девушек, маленьких детей в прохладных палатах согревают с помощью ламп над медицинскими кроватями.

По словам пациенток, в больнице работают эмпатичный и квалифицированный персонал, однако не хватает новых кадров. «Все молодые сотрудники оттуда уже давно ушли. Остались те, кто работает там много лет и по соображениям совести не хочет никуда переходить»,— цитирует слова ижевчанки журналистка. Девушки отмечают, что условия чуть лучше в платных палатах больницы, но их недостаточно.

Судя по сообщениям в соцсетях, за год положение жительниц в детском стационаре изменилось не сильно. «Вентиляции в палатах нет <...> в инфекционном отделении, где в палатах лежат по 3-4 матери. И штукатурка на стенах сыпется. И коек детских больших не хватает. Постельное белье с дырками, очень старое. А душ и туалет — это отдельная история»,— писала одна из горожанок в сообществе «Злой ижевчанин» в феврале 2025 года.

Контактами главного врача в ГКБ №4 поделиться с «Ъ-Удмуртия» отказались.

Здание ГКБ №4 площадью 9,5 тыс. кв. м, где сейчас находится детское отделение, было построено в 1983 году. Капитальный ремонт объекта ни разу не проводился. В 2019 году было построен новый корпус ГКБ №4, в который перенесли лечебные заведения, расположенные в разных частях Ленинского района. В их числе поликлиника для взрослых, женская консультация, дневной стационар гинекологического отделения и другие объекты. Детское отделение больницы осталось в старом здании. Сейчас в нем располагаются инфекционное отделение для новорожденных, детский стационар, отделение для новорожденных и недоношенных детей.

О нехватке средств на устранение санитарных нарушений в 2022 году В 2022 году управление Роспотребнадзора по Удмуртии выявило в больнице нарушения санитарного законодательства и потребовал устранить их к ноябрю того же года. В установленный срок руководство медучреждения не предоставило документы, подтверждающие выполнение предписания. Тогда мировой судья судебного участка №6 Ленинского района оштрафовал руководство ГКБ № 4 на 10 тыс. рублей. В поликлинике претензии не приняли и попросили отменить постановление суда, ссылаясь на отсутствие у больницы финансовой возможности проводить ремонт зданий. Суд пришел к выводу, что отсутствие достаточного финансирования и своевременного бюджетного финансирования не освобождает от обязанности по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований. Ленинский районный суд оставил жалобу руководства больницы без удовлетворения.

В сентябре 2024 года в детском стационаре больницы все же прошел частичный ремонт, после которого в ГКБ №4 заработали палаты для детей-отказников. В больнице дополнительно оборудовали комнату для совместного пребывания будущих приемных родителей с ребенком. Тогда зампредседателя правительства Удмуртии (сейчас первый заместитель—министр социальной, семейной и демографической политики) Татьяна Чуракова заявила о планах отремонтировать здания стационара ГКБ №4 в «кратчайшие сроки».

Министр здравоохранения Удмуртии Сергей Багин после публикации Ксении Собчак заявил, что ведомство «знает о проблеме и прилагает все усилия для ее решения». «Сейчас здание используется лишь частично и нуждается в серьезном обновлении. В 2025 году из бюджета республики была выделена целевая субсидия на начало ремонтных работ. Благодаря этому нам удалось провести капитальный ремонт кровли здания, полностью заменить покрытие крыши и входной группы»,— написал министр в Telegram.

По данным «Осторожно Media» со ссылкой на региональный минздрав, на ремонт больницы в 2025 году было выделено более 14 млн руб. В ведомстве «Ъ-Удмуртия» рассказали, что на ремонт кровли стационара больницы ушла половина целевой субсидии. Вторую половину средств планируется реализовать в 2026 году на первоочередные ремонтные работы в больнице. «Будет проведен ремонт палат в отделениях. Сейчас мы также ведем оценку стоимости полного капитального ремонта здания и ищем возможность продолжать работы дальше»,— отметил министр.

Сопредседатель межрегионального союза работников здравоохранения «Действий» Андрей Коновал рассказал «Ъ-Удмуртия», что проблемы с финансированием отрасли являются «больной темой» не только для Удмуртии, но и в целом по стране. Он объяснил, что текущий ремонт медучреждений, подведомственных региональному минздраву, по закону проводится за счет фонда ОМС, поскольку расходы на содержание имущества включены в структура тарифа на оплату медпомощи.

«Однако этих средств обычно недостаточно, поэтому практикуется дополнительное субсидирование этих расходов по программам из регионального бюджета»,— отметил собеседник.

Андрей Коновал со ссылкой на отзывы пациентов указывает, что ГКБ №4 необходим не только текущий ремонт, но и капитальный. «Капремонт и приобретение дорогостоящего оборудования, мебели в больницы — это прямая обязанность региональных властей. Есть еще федеральные программы, но они, естественно, не покрывают всех расходов»,— добавил эксперт.

Еще одним источником финансирования для госбольниц Андрей Коновал назвал доходы от платных услуг, например, за размещение пациентов в платных палатах. Но для большинства медучреждений это «небольшая доля в структуре доходов».

В завершение собеседник еще раз подчеркнул, что региональные власти несут прямую ответственность за надлежащее состояние подведомственных медучреждений и обязаны при необходимости выделять средства из бюджета на их ремонт и оснащение.

Дмитрий Соколов