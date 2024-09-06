В ижевской ГКБ №4 после ремонта заработали палаты для детей-отказников

В детском стационаре ижевской городской клинической больницы №4 отремонтировали палаты для детей, оставшихся без попечения родителей. Как сообщает пресс-служба минздрава Удмуртии, дети, от которых после рождения отказались родители, пребывают в больнице по несколько месяцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба минздрава Удмуртии Фото: Пресс-служба минздрава Удмуртии

После ремонта в палатах появились рисунки на стенах, новые кроватки и игрушки, современные пеленальные столики. Создать домашнюю обстановку помогли общественные активисты Фонда поддержки материнства и детства, участники Клуба меценатов под патронажем Муфтията Удмуртии. В больнице также оборудовали комнату для совместного пребывания будущих приемных родителей с ребенком.

«Ежегодно к нам поступает до 25-30 таких малышей. У нас они круглосуточно окружены заботой и вниманием врачей, медсестер — это не только уход, но и лечение в случае необходимости. Если ребенок здоров, он обязательно получает несколько курсов развивающего массажа, мы стараемся этим деткам уделять максимум внимания, чтобы они не отставали ни в физическом, ни в психомоторном развитии. И параллельно органы опеки ведут поиск приемных родителей для этих детей»,— рассказала врач-неонатолог, заместитель главного врача ГКБ №4 Татьяна Ипатова.

Заместитель председателя правительства Удмуртии Татьяна Чуракова отметила, что принято решение о ремонте здания стационара ГКБ №4 1980 года постройки. Его проведут в кратчайшие сроки, в настоящее время идет подготовка сметной документации на самые необходимые работы.