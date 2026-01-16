«Ученые заявили, что им известно, когда начинается процесс старения»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Кулецкая рассказывает о том, что выяснили финские и шведские исследователи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Павел Головкин, Коммерсантъ Фото: Павел Головкин, Коммерсантъ

Ученые определили опасный возраст для разгульного образа жизни. То есть время, когда все плохие привычки, вечера, проведенные на диване с чипсами, курение, увлечение алкоголем ударят больнее. Так, согласно исследованию, проведенному в Финляндии, точкой невозврата можно считать промежуток от 36 до 46 лет. Ученые собирали данные об испытуемых в разные периоды их жизни с 1970-х. Те, кто пил, курил и ни в чем себе не отказывал с 20, но все осознал к 30, очевидно, был более здоров и менее подвержен депрессии. Но если этот красочный разгульный фейерверк продолжался, то негативных последствий было не избежать. Примечательно, что даже у людей, которые начали курить после 40, было меньше печальных эффектов. Впрочем, значит ли это, что нужно подождать и пуститься во все тяжкие ближе к 50, история умалчивает.

В то же время шведские ученые наблюдали за испытуемыми на протяжении полувека и заявили, что теперь им известно, когда же начинается процесс старения. По их мнению, важный рубеж — это 35 лет, когда начинает снижаться физическая работоспособность, мышечная сила и выносливость. Однако в этом же исследовании подчеркивается, что те люди, которые, старея, не прекращали заниматься спортом или, наоборот, стали активнее, улучшили свои показатели на 5-10%.

Анна Кулецкая