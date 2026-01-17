Сегодня исполняется 75 лет директору Центра международной безопасности ИМЭМО РАН академику РАН Алексею Арбатову

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Арбатов

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости Алексей Арбатов

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Его поздравляет политик, ученый, правозащитник Владимир Лукин:

— Дорогой Алексей! Для человека, который всегда был самым молодым в нашем кругу — от аспиранта до академика, твой нынешний юбилей воспринимается как что-то совершенно неправдоподобное. Конечно, ты совершенно заслуженно являешься самым крупным и авторитетным специалистом в международно-стратегических исследованиях. Но мир постоянно меняется, а мы столь же постоянно стареем. Так что для тебя — традиционно самого молодого из нас — впереди все еще непочатый край работы. К тому же, как говорили в старые советские времена, важно не только объяснять, но и изменять мир. Уверен, что тебе с твоими друзьями и коллегами это вполне под силу в случае твоего крепкого здоровья, а следовательно, серьезного долголетия. Чего искренне тебе желаю. Твой В. Лукин

18 января исполняется 72 года заместителю председателя правительства Виталию Савельеву

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виталий Савельев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Виталий Савельев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Его поздравляет министр транспорта Андрей Никитин:

— Виталий Геннадьевич, сердечно поздравляю Вас с днем рождения! Под Вашим стратегическим руководством транспортная отрасль уверенно движется вперед. Вместе мы реализуем передовые проекты по развитию беспилотной авиации, строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали, модернизации пунктов пропуска. Ценности, заложенные Вами в период руководства Министерством транспорта, последовательно сохраняем и приумножаем. Вы — пример неравнодушного профессионала и деятельного патриота России. Ваши исключительные управленческие качества, с которыми я впервые познакомился еще во время работы в Новгородской области, неизменно служат для всех нас надежным ориентиром и вдохновляющим примером. Желаю Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и выдающихся успехов на благо России!

18 января исполняется 51 год полномочному представителю президента РФ в Уральском федеральном округе Артему Жоге

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артем Жога

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Артем Жога

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Его поздравляет Герой России и ветеран СВО Максим Шоломов:

— Уважаемый Артем Владимирович, Вы являетесь настоящим примером служения Отечеству. Получив назначение на должность полномочного представителя президента, Вы не только организовали, но и лично возглавили работу всех патриотических волонтерских организаций Урала. Вы объединяете тысячи неравнодушных граждан нашей страны, тем самым приближая Победу. От всей души желаю Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, мужества в испытаниях и сил в трудностях. Пусть успешно реализуются Ваши самые смелые планы. Пусть Вас никогда не покидает тяга к учебе. Оставайтесь таким же целеустремленным. Вы — русский солдат своего Отечества.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»