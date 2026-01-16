Стоимость первичного жилья в «старой» Москве за год выросла на 29%

По итогам 2025 года средняя стоимость первичной недвижимости в границах «старой» Москвы выросла на 29% год к году, до 800 тыс. руб. за 1 кв. м. Динамика роста превысила показатель 2024 года на 12 процентных пунктов и стала рекордной за пять лет, следует из данных «Метриума» (есть у «Ъ»).

В 2021 году новостройки «старой» Москвы подорожали на 21%, в 2022 году — на 5%, в 2023 году — на 15%, в 2024 году — на 17%. Средний бюджет сделки на первичном рынке без учета элитного сегмента за прошлый год вырос на 33,3%, до 35,3 млн руб., уточнили в bnMAP.pro.

Основное влияние на среднюю стоимость новостроек в Москве оказало изменение структуры предложения. Доля более массового жилья в экспозиции сокращается, в то время как элитного, бизнес- и премиум-классов растет, объяснили в «Метриуме».

В Ricci уточнили, что совокупный объем предложения на рынке «старой» Москвы сократился на 20,9%. По данным «Дом.РФ», в 2025 году объем запусков новых многоквартирных объектов в Москве снизился на 29%, до 3,9 млн кв. м.

