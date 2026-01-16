В Хакасии осудят двух подростков за поджог офиса «Народного фронта» в Абакане

В Хакасии управление МВД завершило расследование уголовного дела о поджоге офиса «Народного фронта» в Абакане на ул. Бограда. Обвинения в умышленном уничтожении имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ) предъявлены двум подросткам 16-ти и 17 лет, сообщает пресс-служба полиции региона.

Как писал «Ъ-Сибирь», инцидент произошел в ночь на 28 марта 2025 года. По версии следствия, одному из злоумышленников в мессенджере поступило предложение от неизвестного поджечь офис организации за вознаграждение в 340 тыс. руб. Для выполнения задания кураторов подросток привлек своего знакомого.

Для поджога фигуранты дела использовали три бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью. Ущерб от их действий составил более 2,3 млн руб. О задержании несовершеннолетних сотрудниками УФСБ стало известно 30 марта. Уточняется, что за совершение преступления подростки не получили вознаграждение от вербовщика.

Александра Стрелкова