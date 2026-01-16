Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Песков: Кремль считает Гренландию территорией Дании

Кремль следит за ситуацией вокруг Гренландии, которую стремится присоединить президент США Дональд Трамп. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Мы, безусловно, как и весь мир, следим за ситуацией вокруг Гренландии. Констатируем весьма противоречивую ситуацию. Мы исходим из того, что Гренландия является территорией Датского королевства»,— сказал представитель Кремля.

Дмитрий Песков отметил, что международное право не входит в приоритеты Дональда Трампа. «Поэтому ситуация развивается по какой-то другой траектории. Мы будем со всем миром наблюдать, по какой»,— сказал пресс-секретарь российского президента.

Гренландия — остров в составе Дании, обладающий автономией с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. Дональд Трамп утверждает, что США должны защитить Гренландию от влияния России и Китая и обеспечить тем самым собственную национальную безопасность.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Дания не хочет убираться».

Лусине Баласян

