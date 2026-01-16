Концессионеры вложили 2,9 млрд рублей в экономику Ставрополья

Ставропольский край реализовал 40 проектов государственно-частного партнерства с общим объемом инвестиций свыше 2,9 млрд руб. Антон Доронин, министр экономического развития региона, сообщил эту цифру в своем Telegram-канале. Из 40 проектов 38 представляют собой концессионные соглашения, одно — прямое соглашение о ГЧП и одно — муниципально-частное партнерство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба минэкономразвития СК Фото: пресс-служба минэкономразвития СК

Механизм ГЧП относительно нов для Ставрополья, но он уже привлек частные средства в экономику и стимулирует дальнейший рост. Проекты в разработке оценивают более чем в 100 млрд руб., что обещает серьезный импульс для инфраструктуры и услуг. Министр отметил, что краевая программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» активно поддерживает такую инвестиционную активность, помогая привлекать бизнес к модернизации госсобственности.

Концессионеры берут на себя модернизацию и эксплуатацию объектов, которые остаются в государственной собственности и возвращаются после окончания срока договора. Регион добился заметного прогресса: в 2024 году открыли Центр развития ГЧП, и с тех пор заключили 36 концессионных соглашений на 188 млн рублей. Ставрополье поднялось на 28 позиций во всероссийском рейтинге ГЧП — с 73-го на 45-е место. Проекты охватывают сферы культуры, автодорог, сельского хозяйства, спорта и зоны отдыха, например, в Кисловодске с инвестициями около 19 млн руб.

Среди свежих инициатив выделяется многофункциональный спортивный комплекс на Кавказских Минеральных Водах. Комплекс включит четыре крытых и пять открытых кортов для большого тенниса, пять площадок для падел-тенниса, тренажерный зал, зону для настольного тенниса, площадку для дзюдо, пункт питания и раздевалки. Инвестиции составят 354 млн руб., проект прошел отбор и получил федеральную субсидию. Региональные власти готовятся подписать соглашение в ближайшее время.

В целом по России рынок ГЧП динамично растет: за три квартала 2025 года заключили 142 новых соглашения на 246 млрд руб., а суммарные инвестиции в 4,4 тыс. проектов достигли 7,4 трлн руб., из них 72% — частные средства. В 2024 году объем законтрактованных инвестиций установил рекорд в 2,3 трлн руб. благодаря мегапроектам вроде ВСМ Москва — Санкт-Петербург. Ставропольский край в 2024 году лидировал по числу новых соглашений ГЧП и МЧП — 27 штук. Это подтверждает эффективность модели: на один бюджетный рубль приходится три-четыре рубля частного капитала.

Станислав Маслаков