Бюджет Кузбасса в 2025 году исполнен с дефицитом в 56 млрд рублей

В прошлом году областной бюджет Кузбасса исполнен с дефицитом в 55,7 млрд руб. при доходах 200,1 млрд руб. (85,7% от плана на 2025 год) и расходах — 255,8 млрд руб. (96,6%). По сравнению с показателями 2024 года дефицит сократился на 21,1% (составлял в 2024 году 70,6 млрд руб.), доходы — на 12% (227,6 млрд руб.), расходы — на 14,2% (298,2 млрд руб.).

Согласно материалам на сайте министерства финансов Кузбасса, собственные налоговые и неналоговые доходы областного бюджета в прошлом году составили 158,4 млрд руб. (81,5% годового плана) против 181,8 млрд руб. в 2024-м. Налог на доходы физических лиц собран в объеме 72,8 млрд руб. против 71,95 млрд руб. годом ранее, налог на имущество организаций — 15,05 млрд руб. против 14,7 млрд руб., акцизов — 19,6 млрд руб. против 18,6 млрд руб., налог на прибыль — 29,9 млрд руб. против 43,3 млрд руб.

Безвозмездные поступления в кузбасский бюджет в 2025 году составили 41,7 млрд руб., что на 4,1 млрд руб. меньше показателя 2024-го.

Игорь Лавренков, Кемерово