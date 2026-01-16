Оставлен в силе приговор жительнице Алтая, осужденной на 16 лет за госизмену

Коллегия Пятого апелляционного суда общей юрисдикции (Новосибирск) оставила без изменения наказание жительнице Алтайского края, получившей 16 лет колонии и штраф 400 тыс. руб. за государственную измену (ст. 275 УК РФ). О смягчении наказания ходатайствовала сторона защиты, но получила отказ, сообщила пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Приговор по этому делу Алтайский краевой суд вынес 22 октября 2025 года. По материалам следствия, в 2024 году обвиняемая в соцсетях познакомилась с офицером Вооруженных сил Украины (ВСУ). На указанный военным банковский счет женщина неоднократно переводила денежные средства для оказания финансовой помощи ВСУ, перечислив в общей сложности 368 тыс. руб.

В отношении жительницы Алтайского края возбудили уголовное дело о госизмене в форме оказания финансовой помощи иностранному государству и его представителям в деятельности, направленной против интересов РФ.

Илья Николаев