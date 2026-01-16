Суд взыскал с «Кузбасспецвзрыва» 5,8 млн руб. за смерть двух рабочих на карьере

Заводской райсуд Кемерова частично удовлетворил иск прокуратуры о взыскании 5,8 млн руб. с ООО «Кузбасспецвзрыв» за смерть и травму рабочих на производстве в Томской области. Средства направят семьям пострадавших в качестве компенсации морального вреда, сообщает пресс-служба ведомства.

По версии правоохранителей, 14 января 2025 года на карьере в окрестностях деревни Омутное и села Сухоречье семь сотрудников компании выполняли работы по обезвреживанию и утилизации взрывчатых веществ. В результате неконтролируемого взрыва двое мужчин погибли на месте, третий получил тяжкие травмы. Следствие установило, что в процессе транспортировки сдетонировали подлежащие уничтожению вещества. По данным надзорного ведомства, организация «не обеспечила надлежащую подготовку работников к взрывным работам».

Региональным СУ СКР возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц (ч. 3 ст. 216 УК РФ).

Александра Стрелкова