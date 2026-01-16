Кремль призвал прямо назвать виновных в подрыве «Северных потоков»

Давно пришло время прямо назвать виновных во взрывах на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток 2», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он отреагировал на выводы Германии о том, что подрывы с высокой вероятностью могли быть заказаны Украиной.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Песков

По словам господина Пескова, подобные выводы сделаны «в стиле highly likely». Как отметил представитель Кремля, «хорошо известно», кто должен понести ответственность за взрывы. «Давно настало время не с высокой долей вероятности, а однозначно показать пальцем на того, кто в этом виноват и кто за этим стоит, и также определить ту ответственность, которую этот кто-то должен понести»,— прокомментировал он во время пресс-колла.

15 января суд в Германии оставил под стражей украинца Сергея Кузнецова, одного из подозреваемых в подрыве газопроводов «Северных потоков». О причастности Украины к ЧП сказано в обнародованном судом постановлении от 10 декабря. Генпрокуратура ФРГ обвиняет господина Кузнецова в неконституционном саботаже, организации взрыва и разрушении зданий, сам он вину отрицает.

Газопроводы «Северный поток-1» и «Северный поток-2» были повреждены взрывами 26 сентября 2022 года. По основной версии, которую рассматривают немецкие следователи, группа из примерно шести человек арендовала яхту «Андромеда» и установила взрывные устройства на газопроводах.

