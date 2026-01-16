Песков сообщил об увеличении роли беспилотных систем в экономике РФ

С каждым годом растет роль автономных и беспилотных систем в экономике России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Роль автономных и беспилотных систем в экономике страны уже нельзя недооценивать, а эта роль увеличивается с каждым годом»,— сказал Дмитрий Песков журналистам (цитата по «РИА Новости»). По его словам, сейчас стоят вопросы о более эффективном внедрении таких технологий, масштабировании пилотных проектов, использовании существующих проектов и обеспечении комфортных регуляторных условий. Существенного прогресса в развитии автономных и беспилотных систем достигла Москва, отметил пресс-секретарь.

Сегодня президент России Владимир Путин проведет совещание по вопросам развития автономных систем, рассказал Дмитрий Песков. В мероприятии также примут участие министр транспорта РФ Андрей Никитин, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, а также Дмитрий Песков — спецпредставитель президента по вопросам цифрового и технологического развития.