В 2025 году в Кольцово зафиксировали 604 случая незаконного перемещения валюты

Таможенные органы аэропорта Кольцово в Екатеринбурге за 2025 год зафиксировали 604 случая незаконного перемещения валюты на сумму свыше 90 млн руб., сообщили в Уральском таможенном управлении (УТУ). Это значительно превышает показатели 2024 года, когда было зафиксировано 426 нарушений на сумму более 59 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Незаконное перемещение валюты стало частым нарушением в Кольцово. На втором месте нарушения, связанные с недекларированием товаров, подлежащих декларированию — был остановлен ввоз 263 коммерческих партий (193 в 2024 году), в основном из Китая, Таджикистана, Узбекистана и ОАЭ. В «зеленом коридоре» инспекторы остановили пассажира с 36 кг парфюмерии в двух чемоданах. Еще почти 167 кг женской одежды были представлены как подарки родственникам.

Некоторые пассажиры объясняли ввоз одежды и других товаров свадьбами. Например, одна женщина из Душанбе (Таджикистан) привезла более 90 кг женской одежды. Еще один пассажир из Душанбе вез 17,5 кг нижнего белья — почти 200 комплектов предназначались якобы приглашенным на свадьбу родственницам.

Таможенники отмечают рост случаев провоза товаров, для которых нужно оформить декларации, по просьбам третьих лиц. Пассажиры перевозили лекарства, 20 кг БАДов, косметику, 400 стиков для электронных сигарет, спортивную одежду и смартфоны. «Подобная схема попыток незаконного перемещения товаров используется достаточно часто. В качестве "курьеров" выступают доверчивые пассажиры, которым и пришлось нести ответственность за нарушение таможенного законодательства»,— отметил начальник таможенного поста аэропорта Кольцово Сергей Боровик.

Летом сотрудники таможни аэропорта Кольцово задержали в Екатеринбурге иностранного гражданина, прибывшего рейсом из Пекина, который пытался ввезти 190 ботинок только на правую ногу.

Ирина Пичурина