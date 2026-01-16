Росстат уточнил потребительскую корзину для расчета инфляции

Росстат пересмотрел набор товаров и услуг для расчета индекса потребительских цен (ИПЦ) на 2026 год. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В 2026 году ежемесячный расчет ИПЦ будет основан на 558 позициях вместо 556 в 2025 году. Еженедельная оценка показателя будет строиться на анализе динамики цен на 110 товаров вместо 109 в предыдущем году.

«В набор для ежемесячного наблюдения включены позиции: печень птицы, помада, жидкие средства для стирки, пользующиеся устойчивым спросом. В отдельную позицию в наблюдении выделен кефир. В перечень также вошли компримированный природный газ, строительные блоки и услуга курьерской доставки»,— сообщили в Росстате.

Из списка лекарственных препаратов исключены восемь наименований, включая «Ингавирин», «Канефрон Н», «Аскофен-П» и «Трекрезан», а включены семь новых. Среди них — «Амлодипин», «Индапамид», «Лозартан», «Розувастатин» и «Римантадин».

Названия некоторых позиций упрощены и унифицированы для увеличения масштабов наблюдения. Наименования одежды (мужской костюм-двойка, мужская рубашка, женское зимнее и демисезонное пальто) приведены без детализации по типу ткани. В списке медикаментов торговые наименования заменены на международные непатентованные (например, «Супрастин» на Хлоропирамин, «Цетрин» на Цетиризин, «Беталок ЗОК» на Метопролол).

Росстат также исключил из набора товары и услуги, которые утратили актуальность для широкого потребления. Среди таких позиций — стационарный телефон, услуги по замене элементов питания в наручных часах. Детализированные тарифы на междугородную телефонную связь заменила общая позиция.

Из списка также исключили дезинфицирующее средство для поверхностей и санитарно-гигиеническую маску. Эти позиции включили в наблюдение в 2021 году из-за пандемии COVID-19.