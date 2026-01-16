Песков пообещал позднее сообщить дату послания Путина Федеральному собранию

О точной дате послания президента России Владимира Путина Федеральному собрания станет известно, когда он сам определится со сроками. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Когда президент определится со сроками, мы вас проинформируем»,— сказал господин Песков на брифинге. Других подробностей мероприятия представитель президента не привел.

В прошлый раз Владимир Путин выступал перед Федеральным собранием в феврале 2024 года. Это было 19-е по счету послание господина Путина российскому парламенту в статусе главы государства. В 2025-м мероприятие отменили по решению президента.