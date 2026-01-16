На Ставрополье отметили острый дефицит дворников, маляров и поваров

Эксперты платформы HeadHunter выявили острую нехватку дворников, маляров и поваров на Ставрополье по итогам декабря 2025 года. Работодатели регистрируют всего 1,1 резюме на вакансию дворника, 1,7 резюме на маляра или штукатура и 1,9 резюме на повара или пекаря. Продавцы-консультанты показывают 2,1 резюме на вакансию, курьеры — 2,3, автослесари — 2,5, товароведы — 2,6, врачи — 2,7, слесари и сантехники — 2,8, а монтажники — 3 резюме на место.

Рынок труда Ставропольского края страдает от кадрового голода в рабочих профессиях уже не первый год. В июле 2025 года токари и фрезеровщики возглавили список дефицитных специальностей с 1,0 резюме на вакансию, за ними следовали дворники (1,1), повара (1,3) и продавцы (1,8). Аналогичная картина наблюдалась в марте 2024-го: администраторы магазинов, автомойщики, дворники, повара и продавцы показывали конкуренцию от 0,8 до 2 резюме. Розничная торговля остается проблемной сферой — в начале 2025 года на вакансию приходилось 2,4 резюме при норме 4–8. Губернатор Владимир Владимиров в январе 2026 года подтвердил отток кадров из ЖКХ, образования и здравоохранения.

Эксперты рынка труда объясняют тренд смещением спроса к специалистам с цифровой грамотностью и отраслевыми знаниями, что усиливает ценность рабочих профессий. Региональные власти борются с дефицитом через агроклассы в школах, олимпиады на предприятиях и корректировку вузовских программ под рынок. В 2025 году Ставрополь лидировал по трудоустройству — 1,5 тыс. человек нашли работу, в основном в торговле, логистике и производстве, но спрос на среднее звено остается высоким. Эксперты СКФУ прогнозируют до 2031 года пик потребности в педагогах, врачах, аграриях и квалифицированных рабочих в промышленности.

Станислав Маслаков