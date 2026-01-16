Губернатор сообщил об атаке ВСУ на объекты энергетики в Брянской области

ВСУ атаковали Клинцовскую ТЭС и Найтоповичскую электроподстанцию в Брянской области. При ударе применялись реактивные системы залпового огня. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.

Без света и тепла осталась часть жителей атакованных районов, уточнил господин Богомаз. Для устранения последствий удара на место направлены специальные службы. Ситуация находится под контролем, заверил глава региона.

В утренней сводке Минобороны России по атакам БПЛА Брянская область не фигурировала. По информации ведомства, над регионами за ночь сбиты 106 беспилотников. Больше всего — 44 дрона — над Белгородской областью.