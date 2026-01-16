Силы ПВО за ночь сбили над Россией 106 БПЛА

В течение ночи средства ПВО перехватили и уничтожили 44 беспилотника самолетного типа над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ. По его данным, 22 БПЛА сбили над Рязанской областью, по 11 БПЛА — над Ростовской и Воронежской областями, семь — над Курской областью, по четыре — над Тульской и Волгоградской областями, по одному — над Крымом, Орловской и Липецкой областями.

В Ростовской области отразили воздушную атаку в шести районах, информации о пострадавших или разрушениях нет, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. В Воронежской и Тульской областях обошлось без жертв и последствий на земле. Власти других регионов пока никак не комментировали ночные атаки.