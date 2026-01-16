В Новосибирске выставят на аукцион право на КРТ на 46 гектарах

Крупнейший участок для комплексного развития территории (КРТ) в Новосибирске сформирован в Октябрьском районе. О предстоящем аукционе на право освоения участка площадью 46 га сообщил пресс-центр мэрии.

По данным городской администрации, участок ограничен ул. Черемховской, Угловой, Автогенной и Прожекторной, а также полосой отвода продления ул. Доватора. На этой территории находятся 18 ветхих и аварийных многоквартирных домов, а также дома частного сектора, которые предстоит снести.

«Планируем, что 16 многоквартирных домов будут расселены за счет инвестора, с которым заключим договор о КРТ. Еще два многоквартирных дома в планах расселить за счет бюджетных средств»,— приводятся в сообщении слова мэра Максима Кудрявцева.

Победитель аукциона должен будет также построить два детских сада, школу на 1,5 тыс. мест и ряд других социальных объектов, провести масштабное благоустройство. Торги планируется объявить в январе.

Как писал «Ъ-Сибирь», в декабре 2025 года ООО СЗ «Страна М 12», входящее в группу компаний «Страна девелопмент», получило право на КРТ на другом участке в Октябрьском районе. Его площадь составляет 21,6 га. Победитель торгов предложил на аукционе 297,8 млн руб.

