Комплекс «Яр Парк» в Казани планируют построить к 2032 году

В Казани многофункциональный центр «Яр Парк» на берегу реки Казанки планируется ввести в эксплуатацию к 2032 году. Об этом сообщила глава Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина на коллегии ведомства.

Комплекс будет возведен на участке береговой линии Казанки, рядом с пересечением улиц Сибгата Хакима и Абдуллы Бичурина. Общие инвестиции в проект составляют 28,7 млрд рублей.

«Яр Парк» будет включать люкс-гостиницу, торговый центр, офисные помещения, детский сад и площадки для общественных и развлекательных мероприятий.

В октябре сообщалось, что проект первой очереди строительства комплекса с конгресс-центром прошел государственную экспертизу в октябре 2025 года. Техническим заказчиком выступает ООО «Ср. Девелопмент», застройщиком — ООО «Специализированный застройщик „Кравт Яр Парк“».

Анна Кайдалова