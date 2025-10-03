Проект «Яр Парка» в Казани прошел госэкспертизу

Проект первой очереди строительства многофункционального комплекса с конгресс-центром «Яр Парк» на берегу реки Казанки в Казани успешно прошел государственную экспертизу. Положительное заключение по проектной документации опубликовано на сайте Единого государственного реестра заключений (ЕГРЗ).

Техническим заказчиком выступает ООО «Ср. Девелопмент», а застройщиком – ООО «Специализированный застройщик «Кравт Яр Парк». Комплекс будет возведен на участке береговой линии Казанки, рядом с пересечением улиц Сибгата Хакима и Абдуллы Бичурина.

Согласно данным официального сайта «Яр Парка», инвестиции в проект составили 28,7 млрд рублей. Комплекс объединит туристическую, социальную и деловую инфраструктуру, включая люкс-гостиницу, торговый центр, офисные помещения, детский сад и площадки для общественных и развлекательных мероприятий.

