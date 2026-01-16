В Москве школьницу выманили из квартиры и украли 13,5 млн рублей из сейфа

В Москве задержали двух мужчин, обвиняемых в краже и мошенничестве. Они похитили 13,5 млн руб. из сейфа, предварительно выманив из дома 16-летнюю школьницу. Одного из фигурантов арестовали, второму назначили подписку о невыезде, рассказал «РИА Новости» начальник управления информации и общественных связей столичного управления МВД Владимир Васенин.

По данным правоохранителей, неизвестные позвонили подростку и представились ей сотрудниками «Госуслуг», а также финансовых и силовых структур. Они убедили несовершеннолетнюю, что злоумышленники получили доступ к ее личным данным, из-за чего родителям девушки грозит уголовное дело. Затем они убедили школьницу передать курьеру 500 тыс. руб.

После этого аферисты снова позвонили потерпевшей и заявили, что необходимо «избавиться от улик» для завершения проверки ее родителей. Для этого школьницу попросили уйти из квартиры и оставить дверь открытой, чтобы работник смог сделать все необходимое. Когда подросток ушла, в квартиру вошел злоумышленник, болгаркой распилил сейф и достал из него 13,5 млн руб.

Господин Васенин уточнил, что курьером был 22-летний москвич, а деньги из сейфа похитил 21-летний житель Одинцово. На момент задержания они успели передать деньги кураторам.

Никита Черненко