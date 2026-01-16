Китай остановил импорт электроэнергии из РФ из-за высоких цен

Основная причина, по которой Китай с 1 января прекратил закупку электроэнергии из России, — высокие экспортные цены, которые превысили внутренние. Об этом «Ъ» сообщили источники, знакомые с ситуацией.

По словам собеседников, высокие цены сделали дальнейшую закупку электроэнергии из РФ невыгодной для Пекина. Экспортом занимается компания «Интер РАО» — она поставляла в КНР излишки электроэнергии с Дальнего Востока, в основном выработанной ГЭС «РусГидро». Контракт с Китаем был заключен в 2012 году и действует до 2037 года. Предполагалось, что за весь период Россия поставит в КНР около 100 млрд кВт•ч, или около 4 млрд кВт•ч в год.

В контракте не раскрывается формула цены на электроэнергию. В Китае цена на электроэнергию остается практически неизменной. Сейчас она составляет около 350 юаней за 1 МВт•ч (около 3,9 тыс. руб. за 1 МВт•ч). При этом из-за либерализации рынка одноставочная цена на электроэнергию в Дальневосточном федеральном округе по итогам января может составить около 4,3 тыс. руб. за 1 МВт•ч, что превышает показатель за январь прошлого года на 42%.

В Минэнерго сообщили «Ъ», что поставки могут возобновить при получении запроса от Китая и достижении условий сотрудничества, выгодных обеим странам. В «Интер РАО» заявили, что экспортный контракт с КНР продолжает действовать, а его расторжение не планируется.

