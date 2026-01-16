Зарубежные СМИ: Как Дональду Трампу досталась медаль от Нобелевской премии мира?

Дональд Трамп все же получил Нобелевскую премию мира, но есть нюанс. Свою медаль американскому президенту вручила лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо во время встречи в Белом доме, и тот согласился ее принять. Впрочем, в Нобелевском комитете уже заявили, что такой подарок не значит, что титул лауреата переходит американскому лидеру. По данным пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, беседа Мачадо и Трампа длилась более двух часов. Главной темой стала текущая обстановка в Венесуэле. Западные СМИ считают, что, несмотря на щедрый жест, политик пока не смогла заручиться поддержкой и расположением президента США. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

The Washington Post называет встречу Марии Корины Мачадо с Дональдом Трампом яркой попыткой венесуэльского оппозиционера вернуть себе расположение американского президента. Ее называли ожидаемой преемницей власти в Венесуэле, однако Вашингтон поддержал кандидатуру Дельси Родригес, которая была вице-президентом при Николасе Мадуро, но дала понять, что готова проводить проамериканскую политику. Издание напоминает, что, по информации источников из Белого дома, нежелание Трампа продвигать оппозиционного политика частично было связано с ее решением принять Нобелевскую премию мира, о которой так мечтал 47-й президент США.

После личной встречи Трамп назвал Марию Корину Мачадо замечательной женщиной, а ее решение передать ему медаль — чудесным жестом взаимоуважения. Впрочем, Нобелевский комитет резко раскритиковал этот шаг, указав, что премию нельзя отменить, передать или разделить с кем-то еще. Несмотря на поступок Мачадо, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что позиция Трампа не изменилась и он по-прежнему считает, что у оппозиционного лидера недостаточное политического влияние для управления страной. Кроме того, американский лидер доволен действиями нынешних властей республики.

Верховный суд Венесуэлы запретил Мачадо участвовать в президентских выборах 2024 года, несмотря на ее убедительную победу на праймериз оппозиции, напоминает Reuters. В ответ она поддержала кандидата-дублера Эдмундо Гонсалеса и фактически возглавила его кампанию. Независимые наблюдатели считают, что оппозиция одержала тогда уверенную победу, но Николас Мадуро объявил о своей победе и сохранил власть. Власти запретили Мачадо выезд из страны на десять лет, однако при содействии США она тайно покинула Венесуэлу в декабре 2025-го, чтобы принять Нобелевскую премию в Норвегии. Как пишет агентство, после операции по задержанию Мадуро представители венесуэльской оппозиции надеялись на начало демократических преобразований в стране. Впрочем, пока Дельси Родригес удалось наладить хорошую связь с американской администрацией. Недавно она заявила о готовности продолжать диалог с Вашингтоном и пообещала открыть иностранным инвесторам больший доступ к нефтяному сектору страны.

Тем временем первая энергетическая сделка с Венесуэлой очень понравилась Белому дому, отмечает CNBC. По данным Министерства энергетики, Вашингтон уже распродал первую партию поставленной нефти на сумму $500 млн. При этом американцы смогли увеличить цену за баррель почти в три раза по сравнению с теми расценками, которые раньше предлагал Каракас. В Америке уже ждут новых сделок в ближайшее время.