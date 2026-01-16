Три человека пострадали в результате атак ВСУ в Белгородской области за сутки

За прошедшие сутки 16 муниципалитетов Белгородской области подверглись атакам не менее 105 беспилотников и десяти боеприпасов. Известно о трех раненых. Также были повреждены два частных дома и четыре автомобиля. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Из-за ударов двух дронов по поселку Малиновка Белгородского округа пострадали двое мирных жителей. Одним из раненых является глава администрации Малиновского сельского поселения Александр Игнатов. Оба пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести в городской больнице №2 Белгорода. На месте атаки повреждены ангар и два легковых автомобиля. Всего ВСУ атаковали округ 14 БПЛА.

Еще один человек находится в состоянии средней тяжести после атаки беспилотника на село Глотово в Грайворонском округе. Он также проходит лечение в городской больнице №2 Белгорода. Суммарно округ подвергся атаке 17 БПЛА и восьми боеприпасов. В результате в городе Грайвороне и на хуторе Масычеве повреждены по одному легковому автомобилю.

Сутками ранее ВСУ атаковали семь муниципалитетов Белгородской области с помощью не менее 71 беспилотника и 13 боеприпасов. Ранения получил один мирный житель.

Кабира Гасанова