Один человек получил ранения из-за атак ВСУ в Белгородской области за сутки

За прошедшие сутки ВСУ атаковали семь муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 71 беспилотника и 13 боеприпасов. Ранения получил один мирный житель. Известно о повреждениях 14 транспортных средств и шести жилых объектов. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Мирный житель в тяжелом состоянии доставлен в городскую больницу №2 Белгорода после удара дрона по машине в селе Илек-Пеньковка Краснояружского округа. Его автомобиль поврежден. Также в населенном пункте пострадал микроавтобус. В селе Сергиевка повреждено складское помещение предприятия. ВСУ атаковали округ 22 беспилотниками и десятью боеприпасами.

Серьезные повреждения зафиксированы в Белгородском округе. В селе Бессоновка пострадали четыре автомобиля, в селе Никольском — два частных дома, надворная постройка, линия электропередачи и машина. В поселке Октябрьский разрушения получили многоквартирный дом и транспортное средство. Всего муниципалитет подвергся атакам 23 БПЛА.

Сутками ранее ВСУ выпустили по Белгородской области не менее 68 дронов и 22 боеприпасов. В результате погибли два человека, еще один был ранен.

Кабира Гасанова