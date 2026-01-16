В Ингушетии возбудили уголовное дело после заявления девушки о семейном насилии

Следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело из-за сообщений о насилии в отношении 21-летней местной жительницы со стороны родственников. Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления Следственного комитета РФ по республике.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства преступления, следует из публикации. В ведомстве не раскрыли имена предполагаемой пострадавшей и ее родственников.

15 января СМИ и Telegram-каналы сообщили, что в Москве задержали 21-летнюю жительницу Ингушетии Айну Манькиеву, которая сбежала в апреле 2025 года, предположительно из-за унижений и побоев со стороны родственников. Согласно информации правозащитной группы «Марем», изначально родственники объявляли госпожу Манькиеву в розыск как пропавшую без вести, а затем обвинили ее в краже. В августе в отношении девушки возбудили уголовное дело — мать девушки сообщила полиции, что та украла у нее 20 тыс. руб. В розыск Айну Манькиеву объявили в начале 2026-го, сообщила «Марем».

Telegram-канал «Кровавая барыня» писал, что девушка находилась в ОВД по району Свиблово. Позже в этот день Айна Манькиева сообщила «Осторожно Media», что вышла из ОВД и ее жизни ничего не угрожает. Член Совета по правам человека Ева Меркачева предположила, что полицейские планировали передать Айну Манькиеву родственникам. После задержания девушка также написала встречное заявление с требованием возбудить дело против ее родственников, которые, по ее утверждениям, неоднократно избивали и насиловали ее.