СвЖД выплатила почти 35 млрд рублей налогов в 2025 году

По итогам 2025 года Свердловская железная дорога (СвЖД) перечислила в бюджеты всех уровней и государственные социальные фонды 34,5 млрд руб. — на 12,4% больше относительно 2024 года, сообщили в пресс-службе СвЖД.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Налоги также выплатили структурные подразделения филиалов ОАО «РЖД» на полигоне дороги. Суммарно региональные и местные бюджеты получили от Свердловской магистрали следующие суммы:

5,8 млрд руб. — Свердловская область;

2,6 млрд руб. — Пермский край;

2,2 млрд руб. — Тюменская область;

2,6 млрд руб. — Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО-Югра);

500 млн руб. — Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО).

Напомним, с января по сентябрь СвЖД перечислила в бюджеты всех уровней и государственные социальные фонды 22 млрд руб., из них 10,1 млрд руб. направлено в региональные и местные бюджеты.

Ирина Пичурина