СвЖД выплатила в бюджеты всех уровней и соцфонды 22 млрд рублей с начала года

Свердловская железная дорога (СвЖД), включая структурные подразделения филиалов РЖД, с января по сентябрь перечислила в бюджеты всех уровней и государственные социальные фонды 22 млрд руб. Как сообщили в пресс-службе СвЖД, 10,1 млрд руб. направлено в региональные и местные бюджеты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Так, в бюджет Свердловской области поступило 4,3 млрд руб., Пермского края — 1,9 млрд руб., Тюменской области — 1,7 млрд руб. В Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО-Югра) направлено 1,9 млрд руб., а в Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) — 300 млн руб.

РЖД остается важным заказчиком для промышленности региона. В 2025 году компания планирует закупить продукцию предприятий Свердловской и Тюменской областей, Пермского края и ХМАО на сумму 62,17 млрд руб., в том числе современный подвижный состав.

Напомним, в первом полугодии СвЖД перечислила в бюджеты всех уровней и государственные социальные фонды 11,8 млрд руб.

Ирина Пичурина