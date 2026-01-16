FT: первая партия нефти из Венесуэлы досталась спонсору предвыборной кампании Трампа

Первая сделка по продаже венесуэльской нефти США была заключена с трейдинговой компанией Vitol, пишет газета Financial Times (FT). Старший трейдер компании Джон Эддисон — крупный спонсор кампании по переизбранию президента США Дональда Трампа. Он пожертвовал около $6 млн политическим комитетам, поддерживающим господина Трампа. Контракт на покупку венесуэльской нефти оценивается в $250 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джон Эддисон (справа)

Фото: Evan Vucci / AP Джон Эддисон (справа)

Фото: Evan Vucci / AP

Джон Эддисон вместе с Беном Маршаллом, главой американского подразделения Vitol, выступил перед Дональдом Трампом на встрече с руководителями нефтегазовой отрасли. На мероприятии господин Эддисон пообещал, что Vitol обеспечит для США наилучшую цену на венесуэльскую нефть. Он пояснил, что это должно позволить за счет влияния США на венесуэльские власти гарантировать достижение желаемого результата.

В компании уточнили, что пожертвования Джона Эддисона, сделавшие его одним из самых щедрых сторонников Дональда Трампа в Хьюстоне, были отправлены в частном порядке. В Белом доме, в свою очередь, подчеркнули, что президент действует в интересах американских граждан. Обвинения в конфликте интересов там назвали попыткой отвлечь внимание от «исторической энергетической сделки».

По данным источников FT, еще один крупный трейдер, Trafigura, также приобрел венесуэльскую нефть на $250 млн. В Минэнерго США сообщили, что обе компании были выбраны, поскольку оказались готовы оперативно провести первые транзакции.

Премьер-министр Кюрасао Гилмар Писас говорил, что первая партия нефти, купленная Vitol и Trafigura, уже прибыла на терминал Бюллен-Бей. По его словам, объект станет одним из ключевых узлов хранения и распределения венесуэльской нефти.

Накануне США закрыли сделку по продаже первой партии венесуэльской нефти. Власти ожидают, что в ближайшее время будут оформлены новые контракты.