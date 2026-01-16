Посол России в Дании опроверг притязания РФ на Гренландию

Россия никаким образом не претендует на Гренландию, заявил посол РФ в Дании Владимир Барбин. Так он прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что, если Штаты не завладеют островом, это могут сделать Россия и Китай.

Посол России в Дании Владимир Барбин

Фото: Посольство РФ в Дании

«Россия не вынашивает агрессивных планов в отношении своих соседей по Арктике, не угрожает им военными действиями, не занимается их шантажом и не претендует на захват их территории»,— уточнил дипломат в интервью ТАСС.

Господин Барбин также напомнил слова главы МИД Дании Ларса Лекке Расмуссена. Тот 14 января заявил, что ни Россия, ни Китай не угрожают Гренландии. «Страны НАТО, включая Данию, широко используют фетиш российской или китайской угрозы для милитаризации Арктики»,— пояснил посол.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономии. Дональд Трамп неоднократно говорил, что США необходимо установить контроль над Гренландией. В начале 2026 года эти обсуждения возобновились. Прошедшая в Вашингтоне встреча министра иностранных дел Дании с гренландской коллегой Вивиан Моцфельдт, а также вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарем США Марко Рубио не изменила позиции Штатов в отношении острова.

