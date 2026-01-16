Апелляция поддержала прекращение банкротства Андрея Коркунова

Девятый арбитражный апелляционный суд поддержал прекращение дела о банкротстве бывшего кондитера и экс-акционера казанского «Анкор банка» Андрея Коркунова в связи с заключением мирового соглашения. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы суда.

Апелляционная инстанция оставила без изменения решение Арбитражного суда Москвы от 3 октября 2025 года, прекратившего производство по делу о несостоятельности господина Коркунова. Жалобы подали кредиторы — Анкор банк в лице Агентства по страхованию вкладов и ООО «Юридическое агентство „Фемида“».

Как сообщает Интерфакс, совокупная сумма долга, включенная в реестр требований кредиторов, составила 609,1 млн руб. Основная часть обязательств приходится на министерство земельных и имущественных отношений Татарстана — 563,5 млн руб. Выплаты министерству начались с 1 июля 2025 года и продлятся до 1 июня 2028 года.

Ранее сообщалось, что мировое соглашение было заключено с финансовым управляющим, представителем собрания кредиторов и третьим лицом — ООО «Динамика» (Казань). Они согласились выплатить долги господина Коркунова.

Процедура банкротства Коркунова была начата в 2020 году, а в 2021 году суд ввел процедуру реализации имущества.

Анна Кайдалова