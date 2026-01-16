Структура «Газпрома» не оформила акт о несчастном случае после взрыва газа в Стерлитамаке

Решением мирового судьи судебного участка №1 по Октябрьскому району Уфы ПАО «Газпром газораспределение Уфа» оштрафовано на 100 тыс. руб. за неисполнение в установленный срок предписания Гострудинспекции об оформлении акта о несчастном случае на производстве.

Как сообщал «Ъ-Уфа», 2 июля 2024 года в квартире дома по улице Артема произошла разгерметизация трубы и утечка бытового газа.

По мнению Гострудинспекции Башкирии, инцидент произошел из-за неудовлетворительной организации труда. Слесари, прибывшие в дом после звонка о запахе газа в подъезде, не отключили электроэнергию, не проветрили помещение, не вывели жильцов подъезда и не использовали газоанализатор при входе в квартиру, возле которой был наиболее сильный запах газа. После того, как вместе с хозяйкой квартиры они открыли входную дверь, произошел взрыв. В результате оба слесаря 57 и 26 лет получили термические ожоги второй и третьей степени тяжести. Кроме них, пострадали еще девять человек, в том числе дети, один человек погиб.

Компания не согласилась с предписанием Гострудинспекции и пыталась оспорить, но две судебные инстанции поддержали позицию ведомства. Однако предписание ведомства компания не выполнила, что и стало поводом для штрафа.

