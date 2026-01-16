Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин стал второй звездой дня в НХЛ

Российского голкипера «Нью-Йорк Айлендерс» Илью Сорокина признали второй звездой дня в Национальной хоккейной лиге. В выездном матче против «Эдмонтон Ойлерс» он отразил все 35 бросков по своим воротам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илья Сорокин

Фото: Bailey Hillesheim / AP Илья Сорокин

Фото: Bailey Hillesheim / AP

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственную шайбу забросил Энтони Даклер. Свою 20-матчевую серию с набранными очками прервал канадский форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, который возглавляет бомбардирскую гонку этого сезона. Всего на его счету 82 очка (30 голов+52 передачи) в 48 играх. Илья Сорокин в пятый раз в текущем регулярном чемпионате отыграл «на ноль». Он является лидером сезона по количеству «сухих» матчей.

Первой звездой дня стал американский форвард «Буффало Сейбрс» Тейдж Томпсон. В домашней встрече против «Монреаль Канадиенс» (5:3) он сделал хет-трик и отличился голевым пасом. Нападающий гостевой команды Иван Демидов забил гол.

Третьей звездой признали американского форварда Джека Айкела, выступающего за «Вегас Голденс Найтс». На своем льду его команда в овертайме обыграла «Торонто Мейпл Лифс» — 6:5. Айкел записал в свой актив три результативные передачи, а также стал автором победной шайбы. Нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев сделал дубль.

Таисия Орлова