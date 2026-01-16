Прокуратура начала проверку после остановки трамваев в Ижевске на 40 часов

Прокуратура Ленинского района Ижевска начала проверку после двухдневной остановки движения трамваев от железнодорожного вокзала до центра города. Об этом «Ъ-Удмуртия» рассказали в ведомстве. Проверка проводится по законодательству об организации пассажирских перевозок и причин нарушения работы городского электротранспорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Работы по восстановлению поврежденного кабеля, 15.01.2026

Фото: пресс-служба МУП «ИжГЭТ» Работы по восстановлению поврежденного кабеля, 15.01.2026

Фото: пресс-служба МУП «ИжГЭТ»

Напомним, утром 14 января были повреждены основной и резервный кабели тяговой подстанции, что привело к остановке питания контактной сети. Движение трамваев №1, 5, 9, 12 от улиц Огнеупорной и Московской до Центра остановилось. Электротранспорт удалось запустить только утром 16 января.

Участок ремонтировали более 40 часов, работы велись круглосуточно. Вместо трамваев на маршруты выходили автобусы. По данным «ИжГЭТ», кабели повредила сторонняя организация при бурении во время земляных работ.