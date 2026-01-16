В Ижевске восстановили ход трамваев от Огнеупорной спустя 40 часов ремонта

В Ижевске открыто движение трамваев №1, 5, 9, 12 на участке от улиц Огнеупорной и Московской до Центра. Интервалы движения могут быть увеличены, сообщили в горадминистрации. С 14 января ход трамваев был ограничен из-за повреждений кабеля, питающего тяговую подстанцию.

Работы по восстановлению поврежденного кабеля, 15.01.2026

Фото: пресс-служба МУП «ИжГЭТ»

Напомним, ход трамваев прекратился утром 14 января. Два кабеля подстанции №19 были повреждены сторонней организацией во время буровых работ. 15 января утром и вечером вместо трамваев выходили автобусы «ИжГЭТ». Как подсчитал «Ъ-Удмуртия», ремонт длился около 42 часов.