Угрожавшую учительнице жительницу Ярославля оштрафовали за возбуждение ненависти

Кировский районный суд Ярославля признал виновной Лилит Мстоян по ст. 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) и назначил ей в качестве наказания административный штраф в размере 10 тыс. руб. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в пресс-службе областного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«Судом установлено, что в мае 2025 года Мстоян Лилит, находясь у себя дома, выложила на своей странице в социальной сети три видео, в которых высказала негативно-оценочные суждения по отношению к социальной группе, выделяемой по признаку национальности, возбуждающие вражду и ненависть в отношении данной группы»,— рассказали в пресс-службе.

В суде Мстоян вину не признала и пояснила, что у нее личный конфликт с конкурентами по бизнесу и высказывания относились именно к данным гражданам и не были направлены на разжигание межнациональной розни.

Суд оценил содержание видеосообщений и доказательства по делу и решил, что Мстоян совершила действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды по признакам национальности.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в отношении Лилит Мстоян расследуется уголовное дело по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением насилия к гражданам либо угрозой его применения). Ее обвиняют в угрозах учителю школы.

Алла Чижова