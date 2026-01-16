Грузинские фигуристы Метелкина и Берулава выиграли чемпионат Европы

Представители Грузии Анастасия Метелкина и Лука Берулава победили в соревнованиях пар на чемпионате Европы по фигурному катанию. По сумме двух программ они получили 215,76 балла.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лука Берулава и Анастасия Метелкина

Фото: Andrew Boyers / Reuters Лука Берулава и Анастасия Метелкина

Победители прошлого первенства Минерва Фабьенн Хазе и Никита Володин стали вторыми (203,87). Бронзу завоевали представляющие Венгрию Мария Павлова и Алексей Святченко (202,56).

Метелкина и Берулава впервые в карьере выиграли чемпионат Европы. Ранее фигуристы становились обладателями серебряной (2024) и бронзовой (2025) наград первенства. Спортсмены тренируются под руководством российского специалиста Павла Слюсаренко. В рейтинге Международного союза конькобежцев (ISU) пара занимает третье место.

Чемпионат Европы проходит в британском Шеффилде. Турнир завершится 17 января.

Таисия Орлова