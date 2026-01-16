Россия готова возобновить поставки электроэнергии Китаю по запросу

С 1 января Китай остановил импорт электроэнергии из России, отказавшись даже от закупки минимальных контрактных объемов (около 12 МВт), выяснил «Ъ». Причиной стало то, что экспортная цена поставки превысила внутренние цены на электроэнергию в Китае, что сделало закупку невыгодной.

В российском Минэнерго уточнили «Ъ», что экспорт электроэнергии в Китай может возобновиться при получении запроса от КНР и «достижении взаимовыгодных условий сотрудничества». Однако источники «Ъ» сомневаются, что это произойдет в 2026 году.

«Интер РАО» (оператор экспорта-импорта) экспортировало в Китай излишки электроэнергии с Дальнего Востока. Контракт на поставку заключен с китайской Государственной электросетевой корпорацией в 2012 году, он рассчитан до 2037 года. За весь период в Китай планировалось поставить около 100 млрд кВт•ч, или порядка 4 млрд кВт•ч в год.

