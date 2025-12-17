Более 2,6 млрд рублей направят на модернизацию белгородского ЖКХ по нацпроекту

На модернизацию коммунальной инфраструктуры в Белгородской области в 2025 году направят более 2,6 млрд руб. в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Из них около 2 млрд руб. приходится на средства федерального бюджета. Качество коммунальных услуг в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения улучшится для более чем 14 тыс. человек. Информацию предоставили министерство ЖКХ Белгородской области и АНО «Национальные приоритеты».

В текущем году в регионе капитально отремонтировали ряд важных коммунальных объектов. Среди них:

магистральный водовод от переулка 1-го Московского до жилого дома №4 микрорайона Дубрава в Старом Осколе;

сети водоснабжения поселка Комсомольского;

станция обезжелезивания на четвертом водозаборе в Белгороде;

водовод с Ильинского водозабора;

водовод на улице Крайней в Старом Осколе;

напорные коллекторы с канализационно-насосной станции (КНС-1) и водовод ГСК «Металлург-3», а также другие объекты.

Помимо этого, в Старом Осколе на улице Деревянова заменят напорный коллектор и запорно-регулирующую арматуру в машинном зале КНС-4.

Утвержденный комплексный план по модернизации систем коммунальной инфраструктуры в регионе до 2030 года предусматривает 11 мероприятий. В их числе — первый этап реконструкции очистных сооружений канализации в Белгороде, строительство водозабора в Строителе Яковлевского округа и строительство трех водозаборных скважин в Бирюче Красногвардейского округа.

Национальный проект «Инфраструктура для жизни» с января 2025-го пришел на смену нацпроектам «Жилье и городская среда» и «Безопасные качественные дороги», созданным в 2019 году по поручению Владимира Путина. В состав нового нацпроекта вошло 12 федеральных проектов, по программе которых ведут развитие опорных населенных пунктов и комплексное развитие территорий, расселяют граждан из аварийного жилья, реализуют региональные системы капремонта, модернизируют инфраструктуру ЖКХ, благоустраивают дворы и общественные пространства, а также внедряют инновации и цифровые решения в строительство. Регионы России разработали комплексные программы модернизации основных коммунальных предприятий и энергосетей на период 2025-2030 годов. Всего в субъектах РФ запланировано 45,5 тыс. мероприятий. Планируется, что их реализация позволит к 2030 году вывести на принципиально новый уровень качество коммунальных услуг для 20 млн россиян.

На минувшей неделе стало известно, что правительство РФ выделит 269,4 млн руб. из федерального бюджета на компенсацию расходов областей Черноземья по льготной оплате ЖКУ для отдельных категорий граждан. Как сообщал «Ъ-Черноземье», Белгородская область получит 96,3 млн руб.

Денис Данилов