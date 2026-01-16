Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Новосибирске суд ждет банду «черных» риэлторов, похитивших 14 квартир

Новосибирская полиция завершила расследование дела преступной группы, занимавшейся мошенничеством с недвижимостью. Об этом сообщили в региональном главке МВД России.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По информации ведомства, банда насчитывала четырех участников, а возглавлял ее 63-летний житель областного центра. Он узнавал информацию о жилплощади, которая своевременно не была приватизирована, а хозяева скончались, не оставив наследников или завещания. Кроме того, лидер группы подделывал документы, дающие право на государственную регистрацию имущества, а подручные подыскивали подставных лиц, на которых в дальнейшем недвижимость оформлялась в собственность.

Расследование установило, что «черные» риэлторы незаконно получили право собственности на 14 квартир, 12 из них они успели перепродать. Ущерб по делу составил почти 40 млн руб.

Илья Николаев

