«Известия»: независимые заправки потеряли до 70% клиентов

К январю независимые АЗС потеряли до 50–70% клиентов из-за оттока потребителей, заявил «Известиям» президент Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов. По оценке ассоциации «Надежный партнер», в России 28–30 тыс. АЗС. Глава НТС оценил инфраструктурную долю независимых АЗС на розничном рынке почти в 60%.

Господин Баженов рассказал, что в кризисный период с августа по декабрь 2025 года большинство независимых АЗС продавали бензин на 4–5 руб. дороже, чем розничные сети. По его словам, это было связано с нехваткой у них «достаточного запаса прочности», необходимого для сдерживания цен.

Мониторинг НТС фиксировал сложную ситуацию в 17 регионах, где разница цен была выше 6 руб. за литр. Это послужило причиной перехода многих клиентов к сетевым нефтекомпаниям. В ноябре ситуация с разницей цен «стала налаживаться», но в декабре некоторые крупные заправочные сети проводили новогодние скидки и акции. В итоге независимые АЗС «не увидели возврата ушедших клиентов», констатировал Павел Баженов. В ФАС сообщили, что ведут контроль за розничными ценами на 12 тыс. АЗС.

