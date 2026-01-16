Перевозки скоростными поездами сократились на Горьковской магистрали в 2025 году

Скоростные поезда «Ласточка» и «Буревестник» перевезли почти 4 млн пассажиров на Горьковской железной дороге в 2025 году. Об этом сообщили в пресс-службе магистрали. Годом ранее было перевезено 4,1 млн пассажиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«Ласточками» по маршруту Нижний Новгород — Москва перевезли 3,6 млн человек (сокращение на 5%), в сообщении с Кировом — 171,5 тыс. пассажиров (сокращение на 10%). При этом увеличился пассажиропоток по маршруту Нижний Новгород — Иваново (на 9%, до 93,9 тыс. человек).

Двухэтажным поездом «Буревестник», который запустили 3 декабря по маршруту Москва — Нижний Новгород, воспользовались более 100 тыс. пассажиров.

Галина Шамберина