Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Перевозки скоростными поездами сократились на Горьковской магистрали в 2025 году

Скоростные поезда «Ласточка» и «Буревестник» перевезли почти 4 млн пассажиров на Горьковской железной дороге в 2025 году. Об этом сообщили в пресс-службе магистрали. Годом ранее было перевезено 4,1 млн пассажиров.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«Ласточками» по маршруту Нижний Новгород — Москва перевезли 3,6 млн человек (сокращение на 5%), в сообщении с Кировом — 171,5 тыс. пассажиров (сокращение на 10%). При этом увеличился пассажиропоток по маршруту Нижний Новгород — Иваново (на 9%, до 93,9 тыс. человек).

Двухэтажным поездом «Буревестник», который запустили 3 декабря по маршруту Москва — Нижний Новгород, воспользовались более 100 тыс. пассажиров.

Галина Шамберина