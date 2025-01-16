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Перевозки скоростными поездами по ГЖД выросли на 7% в 2024 году

Скоростными поездами «Ласточка» по ГЖД перевезено 4,1 млн пассажиров в 2024 году. Это на 7%, чем в 2023 году, сообщили в пресс-службе Горьковской магистрали.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Перевозки по маршруту Нижний Новгород — Москва выросли на 6% по сравнению с предыдущим годом, до 3,8 млн пассажиров. Между Нижним Новгородом и Кировом перевезли 191 тыс. человек. Это соответствует показателям 2023 года.

По маршруту Нижний Новгород — Иваново, который запустили с 1 июня 2023 года, проехали 86 тыс. пассажиров.

Ксения Кучерявых

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