Перевозки скоростными поездами по ГЖД выросли на 7% в 2024 году

Скоростными поездами «Ласточка» по ГЖД перевезено 4,1 млн пассажиров в 2024 году. Это на 7%, чем в 2023 году, сообщили в пресс-службе Горьковской магистрали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Перевозки по маршруту Нижний Новгород — Москва выросли на 6% по сравнению с предыдущим годом, до 3,8 млн пассажиров. Между Нижним Новгородом и Кировом перевезли 191 тыс. человек. Это соответствует показателям 2023 года.

По маршруту Нижний Новгород — Иваново, который запустили с 1 июня 2023 года, проехали 86 тыс. пассажиров.

Ксения Кучерявых