«Обоюдоострая игра»

Хоккеисты «Ижстали» обыграли «Динамо-Алтай» на ВХЛ со счетом 5:3. Встреча прошла в Ижевске вечером 15 января. Самый сложный эпизод матча был в начале второго периода: гости смогли менее чем за минуту отыграться со счета 0:2. Но ижевские хоккеисты, отметил главный тренер «сталеваров» Рамиль Сайфуллин, вовремя спохватились и довели встречу до победы. «Ижсталь» находится на шестом месте рейтинга. Следующий матч состоится 17 января против «Металлурга» из Новокузнецка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь» Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь»

Хоккейный клуб «Ижсталь» одержал победу над «Динамо-Алтай» из Барнаула в рамках первого матча очередной домашней серии Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ). Матч состоялся вечером 15 января. Он завершился со счетом 5:3 в пользу «сталеваров», сообщает пресс-служба ижевской команды.

«В первых минутах встречи команды показали равную игру, проверяли друг друга бросками. На 6-й минуте за задержку гости остались в меньшинстве. Сталевары воспользовались численным преимуществом и распечатали ворота “Динамо-Алтай”. Кистевым броском в дальнюю девятку Илья Епищев открыл счет в матче»,— говорится в сообщении. На 19-й минуте «сталевары» увеличили преимущество: форвард Егор Круженков забросил вторую шайбу.

Второй период гости начали активно. В первые минуты хоккеисты из Барнаула отыграли две шайбы: их забросили нападающие Кирилл Шумилов и Максим Неволин. На 28-й минуте последовал ответ от «сталеваров»: форвард Антон Ковалев точным броском отправил шайбу в дальний угол ворот «Динамо-Алтай». Следом за ним отличился нападающий Петр Яковлев, на 32-й минуте увеличивший преимущество «Ижстали».

При счете 4:2 в пользу «сталеваров», в завершение периода, «Динамо-Алтай» отыграла еще одну шайбу: форвард Дмитрий Беленчук вышел «один в ноль» и прошил ворота Владимира Табатчикова.

Последняя шайба матча была заброшена на 60-й минуте встречи: Антон Ковалев поразил пустые «Динамо-Алтай». За пару минут до финальной сирены гости заменили вратаря на экстра-полевого игрока. Итоговый счет — 5:3 в пользу «Ижстали».

«Победа досталась нам нелегко. Поздравляю наших болельщиков, команду. Три разных периода,— рассказал на пресс-подходе главный тренер “Ижстали” Рамиль Сайфуллин. Первый складывался для нас довольно неплохо. Во втором отдали инициативу, позволили сопернику сравнять счет, но вовремя спохватились и забили нужные голы. В третьем постарались довести встречу до победы». Наставник «Ижстали» отметил, что игра оставила «много вопросов», по которым будет проведен анализ.

Главный тренер «Динамо-Алтай» Владимир Гусев назвал встречу «обоюдоострой острой», со множеством голевых моментов. «Не очень удачно вошли в игру. Получили гол в меньшинстве, ненужный гол в раздевалку (шайба, заброшенная незадолго до перерыва.— “Ъ-Удмуртия”) <...> Во втором периоде забили два быстрых гола, вернулись в игру. Считаю, что игра была равная»,— сказал он.

По данным таблицы ВХЛ, «Ижсталь» занимает шестое место рейтинга регулярного чемпионата (55 очков). 11 января «сталевары» на выезде проиграли «Тамбову» со счетом 1:2.

Следующая игра «Ижстали» состоится уже завтра, 17 января, на домашней арене. Оппонент ижевского коллектива — действующий лидер рейтинга «Металлург» из Новокузнецка. В ноябре «сталевары» уже обыгрывали их со счетом 3:0.

Евгений Щепелев