«Не извлекли дивидендов при игре в большинстве»

Хоккейный клуб «Ижсталь» проиграл «Тамбову» со счетом 1:2 в последней игре выездной серии из трех матчей в рамках ВХЛ. После проигрыша ижевская команда опустилась на одну строчку рейтинга чемпионата, до седьмой. Главный тренер «сталеваров» Рамиль Сайфуллин назвал матч близким. Первый матч домашней серии пройдет 15 января против «Динамо-Алтай».

«Сталевары» проиграли «Тамбову» со счетом 1:2 в рамках выездной серии Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ). Это первая победа «волков» в 2026 году. Матч прошел 10 января в Тамбове. Об этом сообщает пресс-служба «Ижстали».

Команда противника активно начала игру: уже на 6-й минуте после первого вбрасывания нападающий Степан Копыльцов с добивания открыл счет в игре. Позже, на 15-ой минуте, форвард «волков» Антон Угольников при игре в большинстве удвоил преимущество хозяев. Во втором периоде ни «Ижстали», ни «Тамбову» не удалось изменить счет.

«Ижсталь» распечатала ворота тамбовчан в начале третьего периода: с дальней дистанции нападающий Антон Ковалев пробил голкипера хозяев. За две минуты до завершения встречи сталевары заменили вратаря. Ижевский коллектив пытался перевести игру в овертайм, но сделать это не удалось.

Главный тренер «Ижстали» Рамиль Сайфуллин назвал встречу «очень плотной и близкой». «Опасных моментов было достаточно. Никто не хотел уступать. Два гола в начале матча стоили нам результата»,— сказал он.

По словам Рамиля Сайфуллина, к игрокам претензий по работе нет. «Большой резерв остается за игрой в большинстве. Этот момент нам нужно подтягивать, потому что, играя достаточно времени “пять на четыре”, не извлекли никаких дивидендов. Это тоже повлияло на исход матча»,— отметил наставник ижевского коллектива.

Главный тренер «Тамбова» Сергей Решетников отметил хорошие отношения между игроками, сложившимися как на скамейке запасных, так и на льду во время матча. «Сегодня команда “звенела” <...> Появились игры, которые должны дальше нас двигать по турниру»,— сказал он. Отметим, что до встречи с «Ижсталью» «Тамбов» проиграл два матча подряд.

Согласно таблице ВХЛ, после поражения «Ижсталь» спустилась с шестой на седьмую строчку рейтинга. В сезоне 2025/2026 они провели 41 матч, из них 25 выиграли. В активе команды 53 очка. В целом за выездную серию из трех матчей «сталевары» одержали одну победу — над «Бураном».

Первый матч домашней серии пройдет 15 января против «Динамо-Алтай», что на 26-ом месте рейтинговой таблицы ВХЛ.

Евгений Щепелев