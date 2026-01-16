Мирра Андреева вышла в финал турнира WTA 500 в Аделаиде

Россиянка Мирра Андреева обыграла свою соотечественницу Диану Шнайдер. Спортсменка пробилась в финал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 500, который проходит в австралийской Аделаиде.

Фото: Tennis - Brisbane International Tennis Tournament - Pat Rafter Arena, Brisbane, Australia - January, Zain Mohammed / AAP Image / Reuters

Фото: Tennis - Brisbane International Tennis Tournament - Pat Rafter Arena, Brisbane, Australia - January , Zain Mohammed / AAP Image / Reuters

Теннисистки провели на корте 1 час 25 минут. Матч завершился со счетом 6:3, 6:2. Мирра Андреева занимает 8-е место в рейтинге WTA, Диана Шнайдер располагается на 23-й позиции. В парном разряде теннисистки стали серебряными призерами Олимпиады 2024 года и выиграли турниры WTA в Брисбене и Майами (оба — в 2025 году).

Мирра Андреева вышла в финал впервые с марта 2025 года — тогда она одержала победу над лидером мирового рейтинга белоруской Ариной Соболенко в решающей встрече турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллсе. Сейчас россиянка поборется за титул с 17-й ракеткой мира канадкой Викторией Мбоко. Теннисистки встретятся на корте впервые в карьере. Матч состоится 17 января.

Общий призовой фонд турнира составляет $1,2 млн. В прошлом году его победительницей стала американка Мэдисон Киз.

Таисия Орлова